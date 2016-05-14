أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت يد - الزمالك بطل إفريقيا بعد إسقاط الترجي

Google+ Print
انتهت يد - الزمالك بطل إفريقيا بعد إسقاط الترجي انتهت يد - الزمالك بطل إفريقيا بعد إسقاط الترجي

يلعب فريق كرة اليد بالزمالك مع الترجي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بالمغرب يوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي 14-13.

توج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بفوز درامي على الترجي التونسي بنتيجة 26-25.

وكان يد الزمالك قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب شقيقه هليوبوليس فى نصف النهائي بنتيجة 36 مقابل 31 .

الزمالك والترجي هو إعادة لمباراة كأس السوبر الإفريقية التي أقيمت قبل أيام وانتهت بفوز الفريق التونسي بعد مباراة درامية لم يحدد الكاف مصيرها بعد بإعادتها كما طلب الزمالك أو اعتماد نتيجتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع