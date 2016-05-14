انتهت يد - الزمالك بطل إفريقيا بعد إسقاط الترجي

يلعب فريق كرة اليد بالزمالك مع الترجي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بالمغرب يوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي 14-13.

توج الزمالك بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بفوز درامي على الترجي التونسي بنتيجة 26-25.

وكان يد الزمالك قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب شقيقه هليوبوليس فى نصف النهائي بنتيجة 36 مقابل 31 .

الزمالك والترجي هو إعادة لمباراة كأس السوبر الإفريقية التي أقيمت قبل أيام وانتهت بفوز الفريق التونسي بعد مباراة درامية لم يحدد الكاف مصيرها بعد بإعادتها كما طلب الزمالك أو اعتماد نتيجتها.