مارسيلو باكيا: لايزال أمامنا نهائي دوري الأبطال

(إفي): قال مدافع ريال مدريد الإسباني، البرازيلي مارسيلو اليوم السبت عقب الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين وخسارة الليجا لصالح برشلونة بعد فوزه على غرناطة بثلاثة إن فريقه لا تزال تتبقى له فرصة للتتويج بلقب في نهائي دوري الأبطال على ملعب سان سيرو في ميلانو أمام أتليتكو مدريد.

وقال مارسيلو في تصريحات صحفية عقب المباراة باكيا: "من الصعب ألا يتوج الريال بأي لقب. ريال مدريد دائما ملزم بالفوز. لدينا مباراة نهائية. المدرب (زين الدين زيدان) وصل في منتصف الموسم وهذا أمر صعب".

وأشاد اللاعب بالعمل الذي قام به فريقه في الليجا، مشيرا إلى أنه تمكن من تقليص فارق 13 نقطة والوصول للجولة الأخيرة في ظل وجود فرصة للتتويج باللقب.

وأضاف مارسيلو "قدمنا عملا كبيرا ويتبقى لنا الآن مباراة نهائية. سنعمل في الـ15 يوما القادمة من أجل الوصول للقاء في أفضل صورة. ستكون مباراة قوية وصعبة".