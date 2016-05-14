ليجا برشلونة - زيدان: أشعر بالإحباط.. البرسا استحق البطل ورونالدو تعرض لإصابة

(إفي): أعرب المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن شعوره بـ"الإحباط" لعدم تمكنه من التتويج بالليجا على الرغم من الفوز في آخر 12 مباراة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن البطل، برشلونة، "استحق" الفوز باللقب.

وعلى الرغم من فوز ريال مدريد يوم السبت في آخر مباريات الموسم أمام ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين نظيفين حملا توقيع كريستيانو رونالدو.

إلا أن اللقب ذهب لبرشلونة بعدما فاز على غرناطة بثلاثة أهداف كان بطلها الأوروجوائي لويس سواريز الذي أحرز ثلاثية "هاتريك"، حيث اضاف لجعبته النقطة 91 وتفوق بنقطة عن الملكي.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي "أنا فخور بجميع اللاعبين وبالأشخاص الذي يعملون من أجل الفريق".

"نشعر جميعا بالإحباط، ولكن في النهاية وبعد 38 مباراة، يجب أن نقر بأحقية برشلونة في الفوز باللقب، وهو الأمر الذي لم نتمكن من تغييره، أهنئهم على هذا، 'وأرفع القبعة' للاعبي فريقي".

وأشار زيزو إلى أنه سعيد بما يقدمه مع الفريق الملكي، لأنه على الرغم من وجود "بعض المعوقات، لم يستسلم أبدا وقاتل حتى النهاية".

وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج بين شوطي المباراة، أكد زيدان أنه تلقى كدمة قوية في إحدى قدميه، ولهذا فضّل عدم المخاطرة به، لاسيما وأنه أحرز هدفين وسدد كرتين في العارضة.

وأوضح المدرب الفرنسي أنه سيمنح لاعبيه يوما أو اثنين راحة من أجل الاستعداد بكل قوة لنهائي دوري الأبطال أمام أتليتكو مدريد يوم 28 مايو الجاري.