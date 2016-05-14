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مباشر - روما 1-0 ميلان .. جوووووول صلاح

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مباشر - روما 1-0 ميلان .. جوووووول صلاح مباشر - روما 1-0 ميلان .. جوووووول صلاح

يلعب روما الذي يضم محمد صلاح ضد ميلان في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي ويتمنى اقتناص المركز الثاني.

ويحتل الذئاب المركز الثالث برصيد 77 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي.

وسجل صلاح هدف المباراة الأول في الدقيقة 18 من إنفراد تام.

روما يتأخر عن نابولي بفارق نقتطين ويحتاج الذئاب للفوز على ميلان مع تعادل الأخير مع فروسينوني أو هزيمته ليتأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة لدور المجموعات.

فالقواعد تنص على أن بطل الدوري الإيطالي ووصيفه يشاركان في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بينما يضطر صاحب المركز الثالث لخوض التصفيات.

فروسينوني يحتل المركز الـ19 وقبل الأخير في الدوري الإيطالي وهبط رسميا لذا فإن المباراة بالنسبة له تحصيل حاصل، ولكنه قد يرغب في ترك بصمة بتقديم هدية لروما قبل وداع المسابقة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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