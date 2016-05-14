ليجا برشلونة - راموس: أنهينا البطولة كما كنا نرغب

(إفي): قال مدافع ريال مدريد الإسباني سرخيو راموس يوم السبت إن فريقه لعب بـ"رجولة" حتى الثانية الأخيرة لمقارعة برشلونة على لقب الليجا الذي توج به الفريق الكتالوني.

وقال راموس عقب الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني واحتلال المركز الثاني "أنهينا البطولة كما كنا نرغب بوضع الضغط (على الخصم). لعبنا برجولة حتى الثانية الأخيرة".

وقدم راموس التهنئة لبرشلونة، الذي توج باللقب عقب الفوز على غرناطة بثلاثية"، مشيرا إلى أن ريال مدريد قدم "نهاية جيدة للموسم".

مبرزا أن نهائي دوري الأبطال في 28 من الشهر الجاري أمام أتليتكو يأتي في "أفضل توقيت".

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