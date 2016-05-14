أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليجا برشلونة - راموس: أنهينا البطولة كما كنا نرغب

Google+ Print
ليجا برشلونة - راموس: أنهينا البطولة كما كنا نرغب ليجا برشلونة - راموس: أنهينا البطولة كما كنا نرغب

(إفي): قال مدافع ريال مدريد الإسباني سرخيو راموس يوم السبت إن فريقه لعب بـ"رجولة" حتى الثانية الأخيرة لمقارعة برشلونة على لقب الليجا الذي توج به الفريق الكتالوني.

وقال راموس عقب الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني واحتلال المركز الثاني "أنهينا البطولة كما كنا نرغب بوضع الضغط (على الخصم). لعبنا برجولة حتى الثانية الأخيرة".

وقدم راموس التهنئة لبرشلونة، الذي توج باللقب عقب الفوز على غرناطة بثلاثية"، مشيرا إلى أن ريال مدريد قدم "نهاية جيدة للموسم".

مبرزا أن نهائي دوري الأبطال في 28 من الشهر الجاري أمام أتليتكو يأتي في "أفضل توقيت".

طالع أيضا

بالفيديو - "برسا برسا برسا".. الليجا تهتف باسم البطل برشلونة

بالفيديو - ريال مدريد فعل ما عليه.. ولكن الليجا تريد برشلونة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»