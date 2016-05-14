داعش تنتهك المواثيق الدولية وتقصف قوات البيشمركة بالكيماوي

أعلن “سيروان البارزاني” مسؤول البيشمركة في محور “كوير – مخمور”، اليوم السبت، أن داعش استخدم السلاح الكيماوي في قصف القوات الكردية، ما أسفر عن إصابة 14 مقاتلًا.

وبحسب روسيا اليوم” فقد قال البارزاني إن : “الهجوم الأخير أسفر عن إصابة 14 مقاتلا من قواتنا”… ونقل المصابون إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة، وتم الرد على داعش”.

وكانت قيادات البيشمركة في محور “الكوير – مخمور” أعلنت في أغسطس 2015، عن استخدام داعش السلاح الكيمياوي ضد البيشمركة لأول مرة، عبر توجيه 45 قذيفة كيماوية، ما أدى إلى إصابة بعض مقاتليها بحروق آنذاك.

يذكر أن فريقًا عسكريًا أمريكيًا فرنسيًا حقق في استخدام مسلحي داعش للمواد الكيماوية، وأكدت بعد ذلك وزارة الدفاع الألمانية النبأ، وقالت إن “قوات البيشمركة تعرضت لهجوم بمادة “الكلورين” من قبل داعش.

وهاجم عناصر تنظيم داعش قوات البيشمركة في محور كوير بقضاء مخمور بالأسلحة الكيمياوية، الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل عسكري من البيشمركة وجرح 4 آخرين.