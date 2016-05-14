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نشرة ONA للفضائيات | 5 مسلسلات رمضانية على النهار..cbc تعرض الموسم الثالث لبرنامج صبحي .. “عز” على شعبي أف أم

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kkkإعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة« ONA»، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

ينتهي الفنان محمد صبحي من تصوير أخر حلقات الموسم الثاني من برنامجه ” أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص”، والذي يذاع على شاشة ” cbc” خلال الأيام المقبلة.. للمزيد

محمد صبحي

محمد صبحي

سجل الإعلامي مفيد فوزي، عدد من الحلقات مع مجموعة من الإعلاميين في برنامجه «اسمحلي» والمقرر عرضه في شهر رمضان، حيث سجل مع الإعلامي جورج قرادحي، وإبراهيم عيسي، وحافظ الميرازي، حمدي رزق.. للمزيد

الإعلامي مفيد فوزي

الإعلامي مفيد فوزي

قررت تلفزيون «النهار» شراء حق عرض عدد من المسلسلات على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، حيث تعاقدت على ثلاث مسلسلات حصرياً ، وهم «رأس الغول» و«الخانكة» و«أفراح القبة» ، بالاضافة الي مسلسلي « الخروج» و«ليالي الحلمية»..للمزيد

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> انتهى أبطال عمل المسلسل الإذاعي الجديد “تورابورا” من تسجيل أول خمس حلقات من المسلسل المقرر إذاعته في رمضان المقبل على “شعبي إف إم”..للمزيد

أبطال المسلسل الإذاعي

أبطال المسلسل الإذاعي

يناقش الإعلامى عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج «حوار القاهرة» المذاع على شاشة «سكاى نيوز عربية» مساء اليوم السبت، فقرة بعنوان «معاناة الصيادون» .. للمزيد

الإعلامي عمرو عبد الحميد

الإعلامي عمرو عبد الحميد

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