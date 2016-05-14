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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد المستشفى العام للوقوف على مستوى الخدمات

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مستشفى بورسعيد العام يرافقه الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية والسكان والدكتور شريف أبو جندى مدير المستشفى للوقوف على الخدمات الطبية والعلاجية ومستوى الخدمة التى تقدم للمرضى.

وأثناء جولته قرر المحافظ نقل أحد المرضى بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحميات والجهاز الهضمى، كما التقى وفدا من أساتذة كلية الطب بجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب، وخلال اللقاء تم مناقشة الخدمات الطبية الجديدة التى تقدم بالمستشفى العام مثل عمليات القلب المفتوح والاستعداد لإجراء عمليات الأوعية الدموية وجراحات الأورام.

فيما أكد المحافظ بتوجيه الدعم الكامل للارتقاء بالخدمات الصحية بجميع المستشفيات لتوفير أفضل مستوى علاجى وطبى لأبناء بورسعيد.

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