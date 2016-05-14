نيابة إبشواى بالفيوم تباشر التحقيق فى اشتعال النيران بمحصول 3 أفدنة قمح

تباشر نيابة مركز إبشواي بمحافظة الفيوم التحقيق في واقعة نشوب حريق فى أكوام القمح بـ3 أفدنة بقرية النزلة، ويرجح أن يكون بسبب عقب سيجارة ألقاء أحد المارة دون قصد.

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الشواشنة، بنشوب حريق بكمية من القمح المحصود بأرض زراعية بقرية النزلة، وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق، حيث تبين نشوب الحريق في محصول ثلاثة أفدنة قمح مخزنة، بأرض زراعية مملوكة لمواطن يدعى فايز ز 63 سنة تاجر، بالمشاركة مع مزارع آخر.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتبين أن الحريق أسفر عن احتراق محصول القمح ولم يسفر عن إصابات وأرجع صاحب الأرض الحادث إلى قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة دون قصد على المحصول، مما أدى إلى اندلاع الحريق، وتم انتداب المعمل الجنائي لمعاينة المكان وفحص الحريق، لمعرفة أسبابه.

تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 359 لسنة 2016 م، إدارى مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

>

- مصرع طفل غرقا إثر سقوطه فى مصرف قلمشاة بمركز إطسا بالفيوم

>