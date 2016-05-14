بالصور.. تفحم 11 رأس ماشية فى حريق بمنزلين بكفر الشيخ

نشب حريق بمنزلين بقرية الشباسية التابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أدى إلى تفحم 11 رأس ماشية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذى نشب فى منزل ملك "س . م" وآخر لـ "ع . ف" دون معرفة الأسباب.

وقال شاهد عيان، إن الحريق تسبب فى خسائر مادية حيث نتج عنه تفحم 8 رؤس ماشيه لدى "س.م"، و3 رؤوس فى المنزل الآخر.

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