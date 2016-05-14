وزير الشباب الكويتى يترأس وفد بلاده فى اجتماع وزراء الرياضة العرب

أخبار الكويت

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أكد الشيخ سلمان الحمود الصباح، وزير الإعلام الكويتى ووزير الدولة لشؤون الشباب، أهمية الاجتماع الوزارى الذى يعقد غداً الأحد للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقر جامعة الدول العربية.

وأوضح الشيخ الحمود فى تصريحات صحفية أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لأنه يناقش تقديم أفضل السبل والخطط القابلة للتنفيذ للنهوض بالعمل الشبابى العربى، الذى تأتر تأثرا كبيرا بالحروب والأحداث الصعبة التى شهدها العالم العربى فى الأعوام الأخيرة، ما جعل الدول العربية فى مراتب متأخرة فى سلم الجودة فى العمل الشبابى على مستوى العالم.

وأضاف أن الكويت التى تترأس الدورة الحالية للمجلس تعمل جنبا إلى جنب مع الدول العربية الشقيقة على دعم مسيرة العمل العربى الشبابى والرياضى، من خلال عرض تجاربها الناجحة فى تمكين الشباب ورعايتهم وإفساح المجال أمامهم لإطلاق إبداعاتهم، مبينا أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود على كل المستويات، للارتقاء بالشباب العربى باعتباره الثروة الحقيقية للدول العربية.

وذكر الشيخ سلمان أن الاجتماع سيشهد إطلاق حملة (لا للإرهاب .. لا للعنف .. لا للتطرف)، التى ستكون موجهة للشباب للتحذير من مخاطر هذه الآفات الثلاث التى كان لها آثار سلبية على كثير من المجتمعات العربية.

واستطرد أن الاجتماع سيشهد أيضا عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق العربى للأنشطة الشبابية والرياضية، المعنى بدعم الحركة الشبابية العربية. كما سيتم عقد الدورة الـ 60 لاجتماع المكتب التنفيذى للمجلس الذى يعقد برئاسة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصرى. مثمنا الجهود المميزة التى قامت بها وزارة الشباب والرياضة فى مصر للتحضير لهذه الاجتماعات المهمة.

وكان الشيخ سلمان قد وصل إلى القاهرة اليوم السبت لترؤس وفد دولة الكويت المشارك فى أعمال الاجتماع الـ 39 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدورة الـ 60 للمكتب التنفيذى للمجلس، وضم الوفد المرافق له كلا من الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة يوسف اليتامى، ومستشار وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور عبدالعزيز الدعيج.

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