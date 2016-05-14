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أخبار ليبيا اليوم.. المنظمة الدولية الهجرة: 417 ألف نازح فى ليبيا

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أخبار ليبيا اليوم.. المنظمة الدولية الهجرة: 417 ألف نازح فى ليبيا أخبار ليبيا اليوم.. المنظمة الدولية الهجرة: 417 ألف نازح فى ليبيا
ركزت أخبار ليبيا اليوم على إعلان المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين داخل ليبيا بلغ 417 ألفا و123 شخصا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم إعلان المنظمة الدولية للهجرة- فى تقرير السبت، أن عدد النازحين داخل ليبيا بلغ 417 ألفا 123 شخصا على إعلان المنظمة الدولية للهجرة- فى تقرير السبت، أن عدد النازحين داخل ليبيا بلغ 417 ألفا 123 شخصا نتيجة لثلاث موجات من النزوح بدأت عام 2011 وأكبرها كان فى منتصف 2014.

وأشار التقرير نقلا عن مرصدها الخاص فى ليبيا المختص بمتابعة أنماط تنقل النازحين وطالبى اللجوء فى ليبيا- إلى وجود ما يقرب من 234 ألفا و699 من المهاجرين الأجانب فى البلاد حيث صاروا يعيشون كنازحين ويواجهون التهميش والتمييز ويتعرضون بشكل متزايد للاستغلال، ويشكل الرجال حوالى 89% منهم.

ولفت التقرير إلى أن 47% من مجموع نازحى ليبيا يأتون من بنغازى، كما يوجد العديد من سرت وطرابلس، مشيرا إلى أن سرت شهدت مؤخرا حركة نزوح كبيرة منها إلى بنى وليد وترهونه نظرا للصراع الدائر فى منطقتهم وتدمير الممتلكات ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الصحية والتعليم.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تأكيد عضو مجلس النواب الليبى على التكبالى أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، هو أمر مرفوض من قبل نواب البرلمان بل شعب ليبيا أيضا، لافتا إلى أن عقيلة هو النائب الذى انتخبه الشعب.

وأضاف التكبالى، فى تصريح اليوم، "كنا نتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات على من ساعد فى سفك دماء الليبيين ويهددون المواطنين، مضيفا توقعنا من أمريكا أن تكون أكثر تعقلا فى قراراتها تجاه الأزمة الليبية ".

وأوضح التكبالى "أن الغرب يريد فرض حكومة الوفاق الوطنى على البرلمان، وعندما رفض منح الثقة لحكومة الوفاق أعلنوا فرض عقوبات على رئيس البرلمان من قبل الشعب عقيلة صالح، منوها بأن العقوبات بحجة تقويض عملية التسوية السياسية، وأضاف أن عقيلة صالح لايملك أى شىء فى الولايات المتحدة الأمريكية.


>- أخبار ليبيا..المنظمة الدولية للهجرة: 417 ألف نازح فى ليبيا
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مصر 365

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