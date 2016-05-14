السفارة المصرية فى جوبا تفتتح وحدات طبية بالمستشفى العسكرى

افتتح السفير أيمن مختار الجمال، سفير مصر فى جوبا بجنوب السودان، والعقيد أركان حرب محمد سلامة، ملحق الدفاع بالسفارة، وحدة غسيل كلوى ووحدة مناظير جهاز هضمى وغرفة عمليات مجهزة ملحق بها وحدتا تعقيم خاصتان بها بالمستشفى العسكرى فى جوبا، وذلك يوم أمس الأول 12 مايو الجارى، حيث وصلت طائرة مساعدات طبية مهداة من وزارة الدفاع المصرية للمستشفى العسكرى بجوبا يوم 3 مايو الجارى، برفقة فريق من الخبراء المصريين الذين أشرفوا على تركيب وتشغيل الأجهزة، وكذلك تدريب بعض الكفاءات الفنية على كيفية تشغيلها على مدار الاسبوعين الماضيين.

وأقام المستشفى العسكرى بجوبا بالتنسيق مع السفارة احتفالا بهذه المناسبة، وحضر الاحتفال لفيف من السفراء والممثلين عن السفارات المعتمدة فى جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الدولة فى جنوب السودان، على رأسهم فريق أول كول مانيانج جوك، وزير الدفاع وشئون قدامى المحاربين، وستيفين ديو، وزير التجارة والصناعة، وديفيد اتوربى، وزير المالية والتخطيط الاقتصادى، وفريق أول بول مالونج، رئيس أركان الجيش الشعبى لتحرير السودان.

وأكد السفير المصرى خلال كلمته التى ألقاها خلال الاحتفال على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم مصر للاستقرار فى جنوب السودان، كما أشاد وزير الدفاع الجنوب سودانى بالمساعدات التى تقدمها مصر، مشيرا إلى أن تلك الوحدات الطبية هى الأولى من نوعها في جنوب السودان، وبالتالى تعتبر نقلة نوعية فى القطاع الطبى فى جنوب السودان.

جدير بالذكر، أن المستشفى العسكرى يقدم خدماته الطبية للمدنيين، حيث يستقبل المستشفى شهريا حوالى 4000 مريض منهم حوالى 1900 من المدنيين، وتأتى تلك الخطوة ضمن مجموعة المساعدات التى تقدمها مصر لجنوب السودان، والتى تتركز فى المجالات التنموية المختلفة خاصة الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والبنية التحتية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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