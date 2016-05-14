بسبب داء "الفلاريا".. قدم رجل تتحول إلى "فيل"

تطلب الأمر لدغة واحدة فقط من البعوض لرجل فى أمريكا الجنوبية لتكون قدمه مصابة بأحد الأمراض الاستوائية المخيفة.

رجل يدعى "رايموندو"، تعرض للعض من قبل بعوضة استوائية قبل 20 عاما فأصابته تلك الحشرة الطائرة بالعدوى الطفيلية المعروفة باسم "داء الفيل"، وهو ذلك الداء الذى يتسبب فى تورم مفاجئ فى القدم يجعلها تتضاعف فى الحجم على نحو متسارع.

وقاتل الرجل المصاب بالعدوى منذ ذلك الحين، لكن ذلك لم يمنع ساقه من التورم، فقد تورمت ساقه اليسرى وأصبحت تشبه الفيل، وسبب له ذلك ما يشبه الشلل فلم يعد الرجل قادرا على الحركة بعد أن تحولت رجله المصابة إلى كيان أشبه ما يكون بزلومة الفيل!

والمرض يعتبر واحدا من أمراض المناطق المدارية المنسية التى تنتشر فى بعض المناطق بأمريكا الجنوبية وأفريقيا، لكن الشىء المؤكد هو أن "رايموندو" مازال يخضع للعلاج.

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