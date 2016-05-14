5 أطعمة ترطب على قلبك فى عز الحر

ونذكر منها فى هذا التقرير ما يلى ..

لا ينبغى نسيان الأكل فى مواجهة الحر، فالحر القاتل يتعين علينا مواجهته بكافة الوسائل والطرق وفى هذا الإطار توجد لدينا أعداد من الفواكه والخضروات التى يمكننا من خلالها الترطيب على قلوبنا فى الصيف.

1-البطيخ: يمتلئ من قلبه بالماء ويقدم الدعم اللازم فى هذا الاتجاه

>2- الخيار: يمثل الماء 95% من تكوينه وهى نسبة مذهلة

>3- الخوخ: تكوينه المائى الداخلى يعطى مزيدا من الترطيب ويمد الجسد بالماء

>4- الكنتالوب: غنى بالماء وهو الأمر الذى يسبب مزيدا من الانتعاش لدى أكله

>5-العنب: يتميز العنب بإمداده الجسم بالمزيد من الجلوكوز كما يشكل المكون المائى فيه دعما للجسم فى الصيف

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