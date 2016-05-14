وزارة الصحة: إصابة حالة بأنفلونزا الطيور بمحافظة الدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة حالة مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور وهى لرجل يبلغ من العمر خمسينن عاما من محافظة الدقهلية ومازال تحت العلاج بمستشفى صدر المنصورة.

وأهابت وزارة الصحة فى بيان منذ قليل بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث يحصل المصابين بمرض أنفلونزا الطيور على عقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض.

ويزيد الحصول على العلاج من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

وتنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور .

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