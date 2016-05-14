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جيش لبنان: لا تهاون مع محاولات الإخلال بالأمن بالمرحلة الثانية من الانتخابات

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جيش لبنان: لا تهاون مع محاولات الإخلال بالأمن بالمرحلة الثانية من الانتخابات جيش لبنان: لا تهاون مع محاولات الإخلال بالأمن بالمرحلة الثانية من الانتخابات
أكدت قيادة الجيش اللبنانى أنها لن تتهاون مع أية محاولة للإخلال بالأمن، أو لعرقلة سير المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية اللبنانية التى تجرى غدا الأحد فى محافظة جبل لبنان (كبرى المحافظات اللبنانية).

وتوعدت قيادة الجيش اللبنانى، فى بيان صدر اليوم السبت، "بالتوقيف الفورى للمخلين بالأمن والمخالفين وإحالتهم إلى القضاء المختص".

ودعت قيادة الجيش المواطنين اللبنانيين إلى التجاوب التام مع الإجراءات، التى اتخذتها قوى الجيش للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم فى صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والطمأنينة والديموقراطية، كما دعتهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكرى عن أية مشكلة أمنية.


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