حكمدار أمن الغربية: دورات تدريبية للأفراد لشرح الأخطاء السلوكية

أكد اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية أنه يتم عقد دورات تدريبية للأفراد والعاملين المدنيين فى الشرطة بمديرية أمن الغربية، وتم عقد 3 دورات حتى الآن، ومدة الدورة 10أيام.

وأضاف "خليفة" فى تصريحات صحفيه أن الدورات يحاضر فيها أساتذة جامعة طنطا ومشايخ الأزهر وأساتذة فى القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس، وتتضمن شرح وافى للأخطاء السلوكية للأفراد، للارتقاء بمستواهم والتغلب على ضغوط العمل والتعريف بواجبات رجل الشرطة طبقا للقانون، وشرح جرائم الضرب والتعذيب فى القانون المصرى، ودور الشرطة وحقوق الإنسان وقواعد استخدام الأسلحة، والهدف منها الارتقاء بمستوى الأفراد وتنمية المهارات والمعارف لديهم وخلق حلقة تواصل بينهم وبين المواطنين.

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