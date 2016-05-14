نيابة الأقصر تحقق مع 31 متهما بالتعدى على قوات الأمن فى أحداث "العشى"

بدأت نيابة مركز الأقصر، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام، مساء اليوم السبت، التحقيق مع 31 متهما فى أحداث قرية العشي، بمقر محكمة الأقصر، ووجهت لهم تهم القيام أعمال شغب والتعدى على قوات الأمن وإحراق سيارتين الشرطة.

البداية كانت بتلقي اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بوقوع اشتباكات بين قوة من الشرطة، وبعض الأهالي الذين تجمهروا اعتراضا على قيام قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة طيبة بالأقصر باستيقاف أحد الموتوسيكلات بدون لوحات معدنية يستقلها 2 من الأطفال، وتجمع الأهالى واحتجوا على قيام القوة باصطحاب قائدى الموتوسيكل إلى ديوان مركز شرطة طيبة التابعة له القرية، وحدثت مشادة بين أفراد القوة والمواطنين المتجمهرين، سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين، وقام بعدها المتجمهرون برشق القوات بالحجارة وإشعال النيران بسيارتين للشرطة، وتهشيم زجاج عدد آخر من السيارات، وإشعال النيران فى مداخل القرية.

وعلى الفور انتقل قيادات مديرية الأمن والأمن الوطنى والأمن العام للقرية، على رأس قوات من الأمن المركزى، حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، والسيطرة على الموقف، والقبض على عدد من المتورطين فى الأحداث، وتم عرضهم علي النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

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