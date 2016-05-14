السيطرة على حريق فى أتوبيس تابع لمصر للطيران بمطار القاهرة.. وإجلاء الركاب

نشب مساء اليوم السبت حريق بأحد الأتوبيسات التابعة لمصر للطيران بمهبط مطار القاهرة نتيجة ماس كهربائى، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة أنه اثناء نقل أتوبيس مصر للطيران ركاب رحلة تبوك إلى الطائرة نشب حريق داخله نتيجة ماس كهربائى، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عاطف صالح وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتم إجلاء جميع الركاب.

بعد انتشار الحرائق.. تعرف على أهم خطوات مواجهة النيران.. منع التدخين فى الأماكن المحظور فيها.. والتأكد من توافر أجهزة الإطفاء وسلامتها.. واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى.. وتبديل الأسلاك المتهالكة

>

السيطرة على حريق اندلع فى حظيرة مواشى بالبدرشين دون إصابات

>



>"مصر للطيران" تسير 108 رحلات اليوم.. وتطرح عروضًا ترويجية مع بداية الصيف

>