أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيطرة على حريق فى أتوبيس تابع لمصر للطيران بمطار القاهرة.. وإجلاء الركاب

Google+ Print
السيطرة على حريق فى أتوبيس تابع لمصر للطيران بمطار القاهرة.. وإجلاء الركاب السيطرة على حريق فى أتوبيس تابع لمصر للطيران بمطار القاهرة.. وإجلاء الركاب
نشب مساء اليوم السبت حريق بأحد الأتوبيسات التابعة لمصر للطيران بمهبط مطار القاهرة نتيجة ماس كهربائى، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة أنه اثناء نقل أتوبيس للطيران ركاب رحلة تبوك إلى الطائرة نشب حريق داخله نتيجة ماس كهربائى، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عاطف صالح وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتم إجلاء جميع الركاب.


>بعد انتشار الحرائق.. تعرف على أهم خطوات مواجهة النيران.. منع التدخين فى الأماكن المحظور فيها.. والتأكد من توافر أجهزة الإطفاء وسلامتها.. واتخاذ الوسائل ضد الشرر الكهربائى.. وتبديل الأسلاك المتهالكة
>

السيطرة على حريق اندلع فى حظيرة مواشى بالبدرشين دون إصابات
>


>"مصر للطيران" تسير 108 رحلات اليوم.. وتطرح عروضًا ترويجية مع بداية الصيف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة