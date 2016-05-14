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محامى متظاهرى 25 أبريل : 3 قضايا للمتهمين إحداها صدر فيها حكم اليوم

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محامى متظاهرى 25 أبريل : 3 قضايا للمتهمين إحداها صدر فيها حكم اليوم محامى متظاهرى 25 أبريل : 3 قضايا للمتهمين إحداها صدر فيها حكم اليوم
كشف ياسر سيد أحمد محامى "متظاهرى 25 أبريل" لليوم السابع، عن 3 قضايا "تظاهر بدون تصريح" تنظرها محكمة جنح قصر النيل، حيث أصدرت الحكم فى واحدة منها اليوم السبت.

وأوضح المحامى أن المحكمة قررت فى القضية الأولى "جمعة الأرض" إخلاء سبيل المتهمين فيها وعددهم 22 فى الجلسة الماضية، وأجلت نظرها إلى أول يونيو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

وأضاف: القضية الثانية وتحمل رقم 6407 لسنة 2016 تضم 52 متهما مخلى سبيل 24 منهم، وباقى المتهمين محبوسون وبينهم السفير يحيى نجم، والمحكمة حجزت جلستها بتاريخ 17 مايو الجارى للمرافعة.

وتابع أن القضية الثالثة تحمل رقم 6408 لسنة 2016 وتضم 64 متهما مخلى سبيل 28 منهم بينهم 13 أحداث تمت إحالتهم لمحكمة الطفل وهذه القضية صدر فيها الحكم اليوم بحبس جميع المتهمين وعددهم 51 متهما لمدة عامين مع الشغل بتهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر.

جنح قصر النيل تقضى بحبس 51 متهما من متظاهرى 25 أبريل عامين مع الشغل
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مصر 365