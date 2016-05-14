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المجلس البلدى لمصراتة يطالب بدعم المجتمع الدولى فى حربه ضد داعش

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المجلس البلدى لمصراتة يطالب بدعم المجتمع الدولى فى حربه ضد داعش المجلس البلدى لمصراتة يطالب بدعم المجتمع الدولى فى حربه ضد داعش
دعا المجلس البلدى لمدينة مصراتة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج إلى مضاعفة الجهود فى دعم غرفة العمليات الخاصة ورجال الجيش فى جبهات القتال، ومطالبة المجتمع الدولى والأمم المتحدة للوقوف مع الشعب الليبى فى حربه ضد الإرهاب.

وأوضح المجلس البلدى لمصراتة، فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، تقدمه بمذكرة إلى المجلس الرئاسى حول معاناة المدينة واحتياجاتها، ولمواجهة تحديات النزوح وتداعيات المواجهات المسلحة، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الشؤون الأمنية، لتأمين مدينة مصراتة وأهلها وقاطنيها ووضع الخطط الأمنية لتأمين وحماية المؤسسات العامة والخاصة.

وأعرب أعضاء المجلس البلدى لمصراتة عن تعازيهم فى ضحايا الاعتداء الغادر لتنظيم داعش الإرهابى على منطقة أبوقرين، مشيرين إلى اجتماعهم، أمس الجمعة، مع أعضاء المجلس الرئاسى فى مصراتة، حيث جرى الاتفاق على أن يتكفل بالدعم اللوجستى للعمليات العسكرية، والتنسيق الدولى لعلاج المصابين جراء الاشتباكات.

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