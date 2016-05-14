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في المشهد الأخير بالموسم - صلاح أساسيا ضد ميلان

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في المشهد الأخير بالموسم - صلاح أساسيا ضد ميلان في المشهد الأخير بالموسم - صلاح أساسيا ضد ميلان

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد ميلان بالدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحل تورينو ضيفا على ميلان ضمن الجولة الأخيرة من الكالتشيو.

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ويشارك صلاح في الخط الأمامي مع ستيفان الشعراوي.

ويتواجد الرباعي ميراليم بيانيتش ورادجا ناينجولان وكيفن ستروتمان ودانيللي دي روسي في وسط ملعب الجيلاروسي.

بينما يلعب الرباعي أليساندرو فلورينزي وكوستاس مانولاس وأنتوني روديجر ولوكاس دين في الخط الخلفي أمام الحارس فويتشيتش تشيزني.

صلاح هو هداف روما هذا الموسم حتى الآن برصيد 14 هدفا، سجل منها 13 في الكالتشيو وهدف في دوري أبطال أوروبا.

قبل نهاية الكالتشيو - صلاح ثاني أكثر لاعبي روما تأثيرا هذا الموسم

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