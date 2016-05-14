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غدًا.. محاكمة طليق حنان ترك بتهمة الشذوذ الجنسي

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غدًا.. محاكمة طليق حنان ترك بتهمة الشذوذ الجنسي غدًا.. محاكمة طليق حنان ترك بتهمة الشذوذ الجنسي

خالد خطاب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامة الرشيدي، غدًا الأحد، محاكمة خالد عبدالفتاح علي أحمد، وشهرته “خالد خطاب”، وطليق الفنانة حنان ترك، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع خادمه محمد محسن، وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات.

كانت المحكمة قد أمرت بالجلسة الماضية إيداع المتهم “خالد خطاب” في مصحة نفسية للكشف عن قواه العقلية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة إدارة وتهيئة مكانًا لتعاطي جوهرين مخدرين”الحشيش” و”الميثامفيتامين” بمقابل ممارسة الفجور وقدم بقصد التعاطي للمتهم الأول، وأخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الإتجار.

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