بالفيديو حماقي يوافق على حضور حفل زفاف معجبة فماذا كان ردّ فعلها؟

في أوّل تعليق من المطرب محمد حماقي على تحقيقه أمنية فتاة مصرية، تمنّت أن يحضر حفل زفافها، قال في تصريحات لبرنامج "معاك في السكة"، مع المذيع خالد عليش على إذاعة "أف أم" إنّه علم بالأمر من عدد كبير من أصدقائه، ممن أرسلوا له التدوينة التي كتبتها ريهام، صاحبة دعوة الزفاف، فوافق على الفور، إلا أنه سأل عن تاريخ الحفل، قبل أن يعود إلى مكتبه الإعلامي لسؤاله عن ارتباطاته في هذا اليوم، حيث خشي أن يكون مرتبطاً بسفر، ولمّا علم بأنه غير مرتبط بأيّ شيء كتب على حسابه على انستقرام موافقته وسعادته بالدعوة التي وجهت إليه، مؤكداً أنّ الفنان لا يجب أن يقتصر إسعاده لجمهوره فقط بوساطة غنائه، بل بإسعادهم بأيّ شيء يريدونه، موضحاً أنّه سيكون أوّل الحضور في الحفل.

من ناحيتها، قالت ريهام في تصريحها للبرنامج نفسه إنها لم تكن تعتقد بتاتاً أن تصل كلماتها في تدوينة لها إلى حماقي، إذ إنها كتبتها وتفاجأت بوجود عدد كبير من المشاركات لها؛ وحينما علمت بخبر موافقة حماقي على الحضور من خلال البرنامج نفسه، قالت إنّها لا تتمالك نفسها من الشعور بالسعادة، فهي أمنيتها منذ تسع سنوات، وانطلقت الزغاريد في منزلها.

وكانت فتاة تُدعى ريهام قد كتبت على فيسبوك: "بصوا أنا مش عارفة أقولها لكم ازاي ولو ده جنان فأنا هتجنن ولو لمرة واحدة في عمري ومفيش حاجة مستحيلة أنا أمنيه من جوايا من 11 سنة وجه وقت محاولة تحقيقها "حماقي يحضر فرحي ويشهد على عقد جوازي"مش عاوزة يغني بس يحضر اللي فيكوا عارفني كويس هيعرف أن الأمنية بالنسبة لي إيه واللي فيكم يعرف أوجه الدعوة لحماقي أزاي يقولي".

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