حقيقة منع منة شلبي من دخول جامعة القاهرة لأسباب أمنية

حسم رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصّار الجدل المثار حول أسباب منع عرض فيلم "نوارة"، من بطولة النجمة منة شلبي، ضمن البرنامج الثقافي للجامعة، بحضورها وبمشاركة صنّاع الفيلم، مؤكداً أنه لا توجد أسباب أمنية كما روّج البعض، إلا أنّ طلب عرض الفيلم تمّ تقديمه بعد انتهاء الموسم الثقافي، وبدء التفرغ لامتحانات نهاية العام.

الجدل اشتعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكّد بعض طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رفض طلبهم عرض الفيلم في قاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور النجمة منة شلبي وصنّاع الفيلم. وقيل إنّ الرفض تمّ لأسباب أمنية غامضة، ولكنّ رئيس الجامعة نفى الواقعة بالكامل، وأكّد أنّ اتحاد طلاب كلية السياسة والاقتصاد تقدّم بطلب عرض الفيلم، ورفض الطلب منذ البداية، لأنّ الموسم الثقافي للجامعة في جميع الكليات انتهى يوم الخميس 12 مايو، وأضاف: "ليس صحيحاً أنني وافقت في البداية ورفضت الآن".

وتحدّى رئيس جامعة القاهرة إظهار أيّ ورقة تحمل موافقته المسبقة على عرض الفيلم، وأكد أنه موافق على تأجيل العرض ليقدّم في إطار الموسم الثقافي الصيفي للجامعة بعد عيد الفطر المبارك، في وقت وجّه اللوم إلى صنّاع الفيلم، خصوصاً المخرجة هالة خليل، التي تفاوضت مع الطلاب ولم تتحدّث مع إدارة الجامعة.

يُذكر أنّ فيلم "نوارة" من بطولة منة شلبي ومحمود حميدة وشيرين رضا وأحمد راتب وأمير صلاح الدين ورجاء حسين، وسيناريو وحوار وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج شركة ريد ستار، وكان من المقرّر عرضه في جامعة القاهرة الإثنين في 16 مايو الجاري، وفقاً لتأكيد المخرجة هالة خليل.

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