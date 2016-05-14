ماذا قالت جودي فوستر عن تحديات السينما بالنسبة إلى المرأة؟

على هامش المؤتمر الصحافي الذي أقيم بمهرجان كان السينمائي لفيلم "Money Monster"، من بطولة النجم جورج كلوني George Clooney والنجمة جوليا روبرتس Julia Roberts، والذي أخرجته جودي فوستر Jodie Foster، أجرت مجلة Variety حواراً مع النجمة المخرجة، التي تحدّثت بصراحة عن تحدّيات السينما بالنسبة إلى المرأة، وكيف يسيطر الفكر الذكوري عليها.

وأشارت فوستر إلى هوس هوليوود الحالي بعودة الأفلام ذات الميزانيات الكبيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفيلم تصنعه أو تقوم ببطولته امرأة، لأنه يتمّ حالياً ترحيل الأفلام الكوميدية إلى التلفزيون، بينما يتمّ حجز ستوديوهات السينما مرة أخرى للأفلام الخارقة والمؤثرات الخاصّة وأفلام الحركة.

وأشارت النجمة جودي فوستر إلى أنه بسبب التكاليف الباهظة، يتردّد المنتجون في المجازفة بأصوات إخراجية جديدة، منوّهة بأنّ هذا الخوف لم تره من قبل في تاريخ السينما؛ ولذلك فهم يلجأون إلى السهل والمألوف، وهو العمل مع رجل مثلهم.

وقالت فوستر إنه على الرغم من أنها وحيدة أمّها، ولم يكن حولها الكثيرات من المخرجات، قرّرت أن تكون وحيدة أيضاً كمخرجة، مطالبة بضرورة أن يحدث المزيد من التغيير وأن تتغيّر الأرقام، مشيرة إلى أنه في العام الماضي، شكّلت النساء 9٪ من المدراء على رأس 250 فيلماً، و12٪ من المديرين في قائمة أفضل 500 فيلم، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مركز دراسات المرأة في التلفزيون والسينما في ولاية سان دييغو.

بالصور: جودي فوستر نجمة على رصيف المشاهير



