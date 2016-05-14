جمال أبو الحسن يطلق "ألوان سيمفونية" من بيروت

أطلق الفنان الدكتور جمال أبو الحسن ألبومه الإبداعي بعنوان "الوان سيمفونية" يوم الجمعة 13 أيّار 2016 في بيروت بحضور لفيف من الوجوه الإعلامية والسياسية والإجتماعية والفنية.

وأكد أبو الحسن في حديث لـ"سيدتي نت" أن الألبوم يتضمن عشرة مؤلفات موسيقية، منها: "افتتاحية حقوق الإنسان"، الذي كتبه بنفسه خصيصاً لمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان بالتعاون مع الأمم المتحدة في لبنان والأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية، وكورال جامعة سيدة اللويزة وجوقة الأطفال، بالإضافة إلى القصيد السمفونية "لبنان 1983" التي تصور مآسي الحرب في لبنان وويلاتها.

وحدّثنا أبو الحسن عن "أربعة رقصات فولكلورية عربية للاوركسترا السيمفونية" وهي تنويعات مبتكرة ورؤية جديدة صيغت بأسلوب فني على جمل لحنية واغاني شعبية.

وينتقل الفنان إلى"الشحرور" وهي قصيد سيمفوني للاصوات النسائية والأوركسترا عن الحرية من شعر جبران خليل جبران. بالاضافة الى "تحيه سيمفونية الى زكي ناصيف" بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لولادته، تتضمن عمل وطني وعمل رومانسي ورقصة فولكلور.

وعن رأيه بالوضع الموسيقي الحالي، أشار أبو الحسن إلى أن " هناك أعمال مهمة وأخرى عادية، دون أن ننسى أن هناك أعمالاً تجارية"، معتبراً أنّ في لبنان كمية ابداع كبيرة بالنسبة لحجم سكانه على صعيد الشعر والأدب والسينما، ولكن يتم الإضاءة دائماً على الامور التجارية اكثر من غيرها.

وقال أبو الحسن إنّه "لا يشارك في الحفلات أو المهرجانات بكثرة، فقط مرة أو مرتين في العام، لأنّ العروض التي يقوم بها تستغرق وقتاً طويلاً لتنفيذها، وختم بالقول: "أنا بصدد التحضير لمهرجان كبير في "دوما" في لبنان".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي