طيران العراق والتحالف الدولى ينفذ 109 طلعات جوية متنوعة ضد (داعش)

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 109 طلعات جوية متنوعة بمناطق متفرقة استهدفت معظمها تنظيم(داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم/السبت/ أن طيران القوة الجوية نفذ 20 طلعة جوية، بينها ثمانى طلعات للنقل وست طلعات للاستطلاع وست أخريات قتالية بواسطة طائرات "سخوى 25".

ونفذ طيران الجيش العراقى 30 طلعة على كافة قواطع العمليات، تضمنت ست طلعات قتالية و18 للنقل وأربع لنقل الجرحى وطلعتين للاستطلاع المسلح والتصوير، مما أسفر عن تدمير سيارة تابعة لداعش الإرهابية على الطريق الدولى مقابل منطقة البو كنعان.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 59 طلعة قتالية فى مناطق: جبة والحامضية والبو شجل والثرثار والكرمة بالأنبار وبيجى والشرقاط بصلاح الدين وكركوك‬، أسفرت عن قتل العشرات من الإرهابيين وتدمير خمس مواقع قتالية للتنظيم ومستودعات للأسلحة وثلاث مفارز "هاون" وسلاح ثقيل ومركزى تجمع ومركبات قتالية لداعش.

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