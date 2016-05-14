رفع 150 حالة إشغال طريق بحى أول الإسماعيلية وتحرير 72 مخالفة

أعلن أحمد عبد الباقى رئيس حى أول الإسماعيلية، أنه تم اليوم تنظيم حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية رفع وإزالة 150 حالة إشغال طريق بشارعى مصر وسعد زغلول، بالإضافة إلى تحرير 72 محضرا ومخالفة، إذ تم تحرير 35 محضر إشغال طريق، و22 محضر إدارة محل بدون ترخيص، و15 محضر مخالفة بيئة.

كما تم رفع جميع "تند القماش الطائرة" بالشارعين وباستخدام آليات ومعدات الحى، تحت إشراف اللواء محمود ماهر نائب مدير أمن الإسماعيلية، والعميد سيد الموزى مأمور قسم شرطة أول ورجال شرطة المرافق، والمهندسة سعدية إبراهيم مدير الإدارة الهندسية بالحى.

وأكد رئيس الحى على استئناف تنظيم تلك الحملات بشكل دورى، حتى يتم القضاء تماما على أى شكل من أشكال التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للحى، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وتأكيداته بشأن تكثيف أعمال رفع وإزالة الإشغالات والتعديات من مختلف الأحياء وجميع الشوارع والميادين والعمل على استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

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