السيطرة علي حريق شب في أتوبيس عمال داخل مهبط مطار القاهرة

نجحت مطافئ مطار القاهرة الدولي في السيطرة علي حريق شب، مساء اليوم السبت، في أتوبيس نقل عاملين بإحدي شركات الطيران العاملة داخل أرض المهبط، وذلك بعد اشتعال النيران فيه اثناء خروج العاملين من ارض المهبط الي خارج المطار بعد انتهاء عملهم، ولم يسفر الحادث عن اي إصابات.

وصرحت مصادر امنية بالمطار بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا من العاملين بالمهبط ، بتصاعد أدخنة من اتوبيس نقل عاملين ، وذلك داخل ارض مهبط المطار بالقرب من هنجر ٦٠٠٠ ، علي الفور توجهت ٣ سيارات إطفاء و٤ سيارات اسعاف الي مكان الأتوبيس ، اضافت المصادر تم إنزال العاملين قبل اشتعال النيران في الأتوبيس ، ونجحت المطافئ في السيطرة علي النيران وإخمادها دون امتدادها لأي مكان داخل ارض المهبط ، وقامت سلطات الامن بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اشتعال الأتوبيس.