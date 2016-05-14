أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيطرة علي حريق شب في أتوبيس عمال داخل مهبط مطار القاهرة

Google+ Print
السيطرة علي حريق شب في أتوبيس عمال داخل مهبط مطار القاهرة السيطرة علي حريق شب في أتوبيس عمال داخل مهبط مطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

نجحت مطافئ مطار القاهرة الدولي في السيطرة علي حريق شب، مساء اليوم السبت، في أتوبيس نقل عاملين بإحدي شركات الطيران العاملة داخل أرض المهبط، وذلك بعد اشتعال النيران فيه اثناء خروج العاملين من ارض المهبط الي خارج المطار بعد انتهاء عملهم، ولم يسفر الحادث عن اي إصابات.

وصرحت مصادر امنية بالمطار بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا من العاملين بالمهبط ، بتصاعد أدخنة من اتوبيس نقل عاملين ، وذلك داخل ارض مهبط المطار بالقرب من هنجر ٦٠٠٠ ، علي الفور توجهت ٣ سيارات إطفاء و٤ سيارات اسعاف الي مكان الأتوبيس ، اضافت المصادر تم إنزال العاملين قبل اشتعال النيران في الأتوبيس ، ونجحت المطافئ في السيطرة علي النيران وإخمادها دون امتدادها لأي مكان داخل ارض المهبط ، وقامت سلطات الامن بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اشتعال الأتوبيس.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا