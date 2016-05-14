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غدًا..الحكم على متهم بإزدراء الأديان وحرق كتاب البخاري أمام مشيخة الأزهر

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غدًا..الحكم على متهم بإزدراء الأديان وحرق كتاب البخاري أمام مشيخة الأزهر غدًا..الحكم على متهم بإزدراء الأديان وحرق كتاب البخاري أمام مشيخة الأزهر

تصدر محكمة جنح الجمالية والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غدًا الأحد، حكمها على المتهم  ” السيد يوسف” بتهمة إزدراء الأديان، فى القضية رقم1950 لسنة 2016م جنح الجمالية.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار عزت سمير، وحضور ممثل النيابة زياد حمدي، وأمانة سر إبراهيم عيد.

تعود وقائع القضية إلى الخميس 3 مارس، عند نشر “السيد يوسف” دعوة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” لوقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر، للمطالبة بحرق كتب التراث الإسلامي التي تدعو إلى الفكر المتشدد فى الإسلام وتحديدًا كتب البخارى.

جدير بالذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهم من أمام مشيخة الأزهر، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس “السيد يوسف أحمد النجار”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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