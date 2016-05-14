انتهت ليلة حسم الليجا - ' هاتريك ' سواريز يتوج برشلونة بطلا للدوري الإسباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الحاسم الأخير في الدوري الإسباني. برشلونة يحل ضيفا على غرناطة، وريال مدريد يواجه ديبورتيفو لاكورونيا في ملعب الأخير.

فوز برشلونة = التتويج بطلا للدوري الإسباني بعيدا عن نتيجة ريال مدريد.

تعادل أو خسارة برشلونة مع فوز ريال مدريد = ليلة تاريخية في العاصمة الإسبانية وتتويج ملكي باللقب.

=====================================

اضغط هنا لمعرفة تشكيل غرناطة و برشلونة ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

**غرناطة 0-3 برشلونة

ق85: سواريز يسج الهدف الثالث لبرشلونة.

ق38: عرضية متقنة من ألفيش حولها سواريز برأسه في الشباك.

ق22: تمريرة من نيمار لألبا في اليسار والأخير أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء حولها سواريز بتسديدة مباشرة في المرمى الخالي.

ق7: ركنية كتالونية ورأسية منن بيكيه ينقذها حارس جرانادا بصعوبة .. كاد برشلونة أن يتقدم.

=====================================

اضغط هنا لمعرفة تشكيل ديبورتيفو وريال مدريد ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

**

**ديبورتيفو 0-2 ريال مدريد

ق46: خروج رونالدو ودخول خيمس رودريجيز.

ق33: تسديدة يسارية من رونالدو ارتطمت في العارضة.

ق28: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء ديبورتيفو، انطلق رونالدو وتسلم الكرة بشكل رائع ثم سدد الكرة على يسار الحارس لكن القائم حرم البرتغالي من تسجيل الهدف الثالث للميرنجي.

ق26: ركلة ركنية للريال نفذت داخل منطقة الجزاء، سددها رونالدو برأسه اصطدمت في مدافع ديبورتيفو وسكنت الشباك.

ق7: اختراق رائع لجارث بيل من الجبهة اليسرى مرر الكرة لبنزيمة الذي مررها لرونالدو، والدون سددها مباشرة في الشباك.

====================================

** تفاعل معنا عبر تغريداتك من هنا

====================================

====================================

- أحداث اللقاء