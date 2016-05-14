بالفيديو - في نفس اللحظة.. حارس غرناطة يتألق أمام بيكيه ورونالدو يضرب ديبورتيفو

في نفس اللحظة ظهرت الإثارة في الجولة الحاسمة في الدوري الإسباني، جيرارد بيكيه يهدر هدف أول لبرشلونة وكريستيانو رونالدو يسجل لريال مدريد.

برشلونة يحل ضيفا على غرناطة. ريال مدريد يواجه ديبورتيفو خارج أرضه في الجولة النهائية من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة السابعة ارتقى بيكيه لعرضية خافيير ماسكيرانو قبل أن يوجه رأسية قوية تألق أمام أندرس فيرنانديز حارس غرناطة ليبعدها من على خط المرمى.

شاهد اللقطة

وعندما كانت جماهير برشلونة تتحسر على فرصة الهدف الأول، نجح رونالدو في وضع ريال مدريد في المقدمة بهدف أول سريع في مرمى ديبورتيفو.

رونالدو استغل تسديدة لم تحدث لكريم بنزيمة قبل أن يحولها في الشباك، ليكتب في الوقت الحالي تتويج الملكي باللقب.

شاهد الهدف

فوز برشلونة = التتويج بطلا للدوري الإسباني بعيدا عن نتيجة ريال مدريد.

تعادل أو خسارة برشلونة مع فوز ريال مدريد = ليلة تاريخية في العاصمة الإسبانية وتتويج ملكي باللقب.