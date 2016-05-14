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بالفيديو - الدوري الإسباني يؤبن ضحايا ريال مدريد في العراق

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بالفيديو - الدوري الإسباني يؤبن ضحايا ريال مدريد في العراق بالفيديو - الدوري الإسباني يؤبن ضحايا ريال مدريد في العراق

تضامن الدوري الإسباني مع ضحايا حادث مقهى العراق قبل بدء مباريات أخر جولة في الموسم والتي ستحسم لقب الدوري إما لبرشلونة أو ريال مدريد.

وكان 3 مسلحين من تنظيم "داعش" الإرهابي قد قاموا بالهجوم على مقهى يتجمع به مجموعة من رابطة مشجعي ريال مدريد وأطلقوا النار عليهم وأسفر الهجوم عن مقتل 16 مشجعا وإصابة 20 أخرين.

وكان خافيير تيباز رئيس رابطة كرة القدم للمحترفين في إسبانيا قد قال بإن كرة القدم أصبحت هدفا للإرهاب وأبدى أسفه وتعازيه لأسر الضحايا.

وقبل بداية مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو لاكرونا ظهر على اللوحة الإلكترونية لملعب المباراة جملة "الليجا تتضامن مع ضحايا العراق".

لمشاهدة اللقطة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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