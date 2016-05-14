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بالفيديو - عارضة وقائم ديبورتيفو ترفض ثنائية أخرى رونالدو

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بالفيديو - عارضة وقائم ديبورتيفو ترفض ثنائية أخرى رونالدو بالفيديو - عارضة وقائم ديبورتيفو ترفض ثنائية أخرى رونالدو

انفجار تام حدث لكريستيانو رونالدو. والضحية كانت ديبورتيفو لاكورونيا. ثنائية هزت الشباك وثنائية أخرى رفضتها القائم والعارضة.

برشلونة يحل ضيفا على غرناطة. ريال مدريد يواجه ديبورتيفو خارج أرضه في الجولة النهائية من الدوري الإسباني.

لويس سواريز سجل ثنائية لبرشلونة في الشوط الأول ليضع الفريق الكتالوني على مشارف التتويج باللقب.

كريستيانو رونالدو سجل ثنائية هو الأخر، وكان على أعتاب تسجيل ثنائية أخرى لولا القائم والعارضة.

الدقيقة 29 لمسة رائعة من رونالدو ولكن القائم يقول لا.

ثم تسديدة صاروخية في الدقيقة 36 ولكن هذه المرة العارضة هي التي رفضت الهدف.

شاهد اللقطة

فوز برشلونة = التتويج بطلا للدوري الإسباني بعيدا عن نتيجة ريال مدريد.

تعادل أو خسارة برشلونة مع فوز ريال مدريد = ليلة تاريخية في العاصمة الإسبانية وتتويج ملكي باللقب.

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فيديو اليوم السابع

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