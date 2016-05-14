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رسميا - سواريز هداف الدوري الإسباني بعد انسحاب رونالدو

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رسميا - سواريز هداف الدوري الإسباني بعد انسحاب رونالدو رسميا - سواريز هداف الدوري الإسباني بعد انسحاب رونالدو

أصبح تتويج لويس سواريز بلقب هداف الدوري الإسباني محسوما بعد قرار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد باستبدال كريستيانو رونالدو.

برشلونة يحل ضيفا على غرناطة. ريال مدريد يواجه ديبورتيفو خارج أرضه في الجولة النهائية من الدوري الإسباني.

شوط أول انتهى بتقدم برشلونة بثنائية سواريز. نفس الحال بالنسبة لريال مدريد ولكن بثنائية كريستيانو رونالدو.

وخرج رونالدو مستبدلا في الشوط الثاني أمام ديبورتيفو ليتوقف رصيده أهداف رسميا عند الـ35.

سواريز وصل بالفعل إلى هدفه رقم 39 هذا الموسم مما يجعله يحصد لقب الهداف.

المنافس الأقرب لسواريز الآن هو ليونيل ميسي، ولكن الأخير يحتاج لتسجيل 14 هدفا في الشوط الثاني لتخطي الرائع سواريز.

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