استقالة رئيس لجنة المراجعة بالفيفا

تقدم دومينكو سكالا رئيس لجنة الشكاوي والمراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم باستقالته، وذلك اعتراضا منه على استخدام جياني إنفانتينو رئيس الفيفا لسلطته لفرض التحكم على اللجان المستقلة.

وكان سكالا قد اعترض على طريقة إنفانتينو في محاولته لفرض السيطرة على اللجان المستقلة التي تراجع قضايا الفساد في الفيفا والتي ظهرت خلال العام الماضي.

وكان سكالا قد أبدى غضبه في وقت سابق وذلك بعد العديد من التقارير قد أشارت إلى أن هناك جدلا بينه وبين إنفانتينو بسبب راتب الأخير المرتفع جدا.

ويعد ما يحدث حاليا هو أول صدام حقيقي في الكيان الحاكم لكرة القدم منذ أن تولى إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ فبراير الماضي.

وكان كلا من جوسيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد اتهما بالرشوة وتم إيقافهما عن أي نشاط يخص كرة القدم لمدة 8 أعوام خففت فيما بعد إلى 6، في حين أن عقوبة بلاتيني قد انخفضت إلى 4 أعوام بعد الاستئناف.

وكان سكالا الذي يراجع مصاريف الفيفا والتي تقدر بمليارات الدولارات منذ 2012 قد وصف استقالته بدعوة لإيقاظ جميع من يعملون على إعادة هيكلة الفيفا.

وظهر التوتر والصراع بين إنفانتينو وسكالا يوم الجمعة في المؤتمر السنوي للفيفا بميكسيكو سيتي في المكسيك، وكان أعضاء الاتحادات الدولية قد صوتوا لإنفانتينو لمنحه سلطة أكبر ليحكم المجلس ويقيل سكالا ورئيس لجنة الأخلاقيات في فيفا واللذان يحققان في قضايا الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم.