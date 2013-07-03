في عرض Dior تحية راف سيمونس لثقافات العالم

أزياء لا تعبر بالضرورة على إرث دار "ديور" ، الكثير من الألوان و التفاصيل التي تبرز ثقافات أخرى ، أزياء أراد من خلالها "راف سيمونس" أن يعبر عن رؤية الثقافات الأخرى لهذه الدار الفرنسية العريقة ، تحد آخر يرفعه هذا المصمم الشاب ، ورؤية تعبر عن مفهوم غير كلاسيكي للموضة البارييسية ، عبر "راف سيمونس" عن ثقافات العالم الأخرى ليس فقط من خلال الأزياء ولكن من خلال العارضات اللواتي عبرن عن هذا الاختلاف والغنى من خلال لون بشرتهن والألوان الصارخة التي اجتمعت في زي واحد ، لفتة من هذا المصمم الى الثقافة الأفريقية و الأسيوية ، تبرز تفاصيل الأزياء عن إحساس فني وإنساني من خلال الأقمشة المخططة و المطبعة ، اخذنا "راف سيمونس" من خلال الأزياء التي قدمها في هذا العرض عوالم أخرى ، لكنه كان يرجعنا ويذكرنا في كل مرة بإرث الدار و بـ" الحقبة الجميلة " و حقبة الخمسينات من خلال قصات التنورات والفساتين الدائرية " الكرييول " و " النيولوك " من خلال الجاكتات و المعاطف العريضة و المنتفحة كما لم يخلو العرض من فساتين سهرة راقية تحمل لمسة من التطريزات صنعت من الساتان والموسلين .