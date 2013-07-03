أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

في عرض Dior تحية راف سيمونس لثقافات العالم

Google+ Print
في عرض Dior تحية راف سيمونس لثقافات العالم في عرض Dior تحية راف سيمونس لثقافات العالم

أزياء لا تعبر بالضرورة على إرث دار "ديور" ، الكثير من الألوان و التفاصيل التي تبرز ثقافات أخرى ، أزياء أراد من خلالها "راف سيمونس" أن يعبر عن رؤية الثقافات الأخرى لهذه الدار الفرنسية العريقة ، تحد آخر يرفعه هذا المصمم الشاب ، ورؤية تعبر عن مفهوم غير كلاسيكي للموضة البارييسية ، عبر "راف سيمونس" عن ثقافات العالم الأخرى ليس فقط من خلال الأزياء ولكن من خلال العارضات اللواتي عبرن عن هذا الاختلاف والغنى من خلال لون بشرتهن والألوان الصارخة التي اجتمعت في زي واحد ، لفتة من هذا المصمم الى الثقافة الأفريقية و الأسيوية ، تبرز تفاصيل الأزياء عن إحساس فني وإنساني من خلال الأقمشة المخططة و المطبعة ، اخذنا "راف سيمونس" من خلال الأزياء التي قدمها في هذا العرض عوالم أخرى ، لكنه كان يرجعنا ويذكرنا في كل مرة بإرث الدار و بـ" الحقبة الجميلة " و حقبة الخمسينات من خلال قصات التنورات والفساتين الدائرية " الكرييول " و " النيولوك " من خلال الجاكتات و المعاطف العريضة و المنتفحة كما لم يخلو العرض من فساتين سهرة راقية تحمل لمسة من التطريزات صنعت من الساتان والموسلين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي