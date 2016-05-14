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ننشر أسماء المصابين فى انهيار مصنع طوب بقرية "غزال" بكفر الشيخ

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ننشر أسماء المصابين فى انهيار مصنع طوب بقرية "غزال" بكفر الشيخ ننشر أسماء المصابين فى انهيار مصنع طوب بقرية "غزال" بكفر الشيخ
أسفر حادث انهيار مبنى إدارى بمصنع للطوب الطفيلى بقرية "غزال" التابعة لقرية أبشان بمركز بيلا بكفر الشيخ، عن إصابة 4 من العاملين بالمصنع وهم حافظ حافظ أحمد - 45 عاما - وياسر ماهر نجاح - 35 عاما - وعلى حمادة أبو المجد، ووليد إبراهيم سالم، بحروق مختلفة، ونقلتهم سيارات إسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، وجارى البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة أحد العمال.

وتفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، موقع الحادث، كما تابع جهود قوات الحماية المدنية لانتشال جثة فى بئر المازوت من بين عمال المصنع المنهار، والبحث عن آخرين.

وأمر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بضرورة إحضار حفار إلى موقع الانهيار، لسرعة عملية إزالة الأنقاض تحسبًا لوجود ضحايا.

وعلى جانب آخر تواصل أجهزة الأمن بكفر الشيخ بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأهالى رفع الأنقاض لاستخراج أشخاص من تحت المصنع المنهار.

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا، من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد ماجد فتحى مأمور مركز بيلا, بانهيار مبنى إدارى بمصنع طوب طفيلى بقرية غزال، التابعة لقرية أبشان بمركز بيلا ووجود مصابين وضحايا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن المصنع لـ"السيد.ع .ع"، وفوجئ العمال أثناء عملهم بسماع دوى انفجار خزان المازوت ما أدى إلى انهيار المبنى الإدارى للمصنع على مساحة 50 مترا تقريبا.

ننشر أسماء المصابين فى انهيار مصنع طوب بقرية غزال بكفر الشيخ (1)

ننشر أسماء المصابين فى انهيار مصنع طوب بقرية غزال بكفر الشيخ (2)

ننشر أسماء المصابين فى انهيار مصنع طوب بقرية غزال بكفر الشيخ (4)

ننشر أسماء المصابين فى انهيار مصنع طوب بقرية غزال بكفر الشيخ (5)

- بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد انهيارًا بمصنع طوب بعد انفجار خزان المازوت

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