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"داعش" يقتحم مستشفى بدير الزور ويحتجز الطاقم الطبى وعدد من الأهالى بسوريا

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"داعش" يقتحم مستشفى بدير الزور ويحتجز الطاقم الطبى وعدد من الأهالى بسوريا "داعش" يقتحم مستشفى بدير الزور ويحتجز الطاقم الطبى وعدد من الأهالى بسوريا
قالت وكالة أعماق المرتبطة بتنظيم داعش، أن التنظيم هاجم مستشفى فى مدينة دير الزور السورية اليوم السبت، واستولى على أراض على أطراف المدينة المحاصرة التى لا تزال تسيطر على أجزاء منها.

وذكرت الوكالة أن مقاتلى التنظيم اقتحموا مستشفى الأسد وسيطروا أيضا على نقطة تفتيش ووحدة للإطفاء ومساكن جامعية فى المدينة القريبة من الحدود الشرقية لسوريا مع العراق.

وأضافت أن التنظيم سيطر على منطقة قرب حقل التيم النفطى بمحاذاة المطار العسكرى الذى تسيطر عليه الحكومة على الطرف الجنوبى للمدينة.

وتسيطر داعش على معظم محافظة دير الزور وتفرض حصارا منذ مارس من العام الماضى على المناطق التى ظلت تحت سيطرة الحكومة فى المدينة التى تحمل ذات الاسم.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن ثمة تقارير عن احتجاز داعش للطاقم الطبى وأسر عدد من جنود الحكومة فى دير الزور.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين القوات الحكومة والدولة الإسلامية فى المنطقة بعد أن هاجم المتشددون الطرف الجنوبى الغربى من المدينة فى الفجر.

وقال المرصد أن القتال أسفر عن مقتل 20 على الأقل من القوات الحكومية وستة على الأقل من مقاتلى داعش.

وقالت عناصر التنظيم، إنها قتلت 25 من قوات الحكومة وأسرت ثلاثة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء اليوم السبت عن مصدر داخل القاعدة الجوية قوله أنه تم صد هجوم لداعش.

وتقوم الحكومة السورية وحليفتها روسيا بإسقاط المساعدات على المدينة المحاصرة من حين لآخر كما تتعرض الأهداف التابعة لداعش داخل دير الزور وحولها لغارات جوية متكررة.


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