صحف إيران تتطاول على السعودية وتدعى عرقلة المملكة ترتيبات الحج

بعد رفض طهران توقيع اتفاقية الحج، هاجم إعلام إيران المملكة السعودية بأفظع العبارات بعد رفض المسئولين الإيرانيين التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حج هذا العام، واتخذت من ذلك وسيلة من وسائل الضغط على حكومة المملكة العربية السعودية.

وزعمت الصحف أن المملكة وضعت العراقيل أمامهم، ورفعت سعر الحج هذا العام، بالإضافة إلى أنها لم تحل مشكلة منح التأشيرات، وزعمت أيضا إهانة مسئوليها خلال سفرهم إلى المملكة، وتفتيشهم تفتيشا ذاتيا وأخذ بصماتهم.

إلا أن وزارة الحج والعمرة فى السعودية قطعت الطريق عليها، وأدان مجلس التعاون الخليجى تسييس إيران للحج، وقالت وزارة الحج والعمرة أن السلطات فى المملكة لم تمنع مطلقا المعتمرين الإيرانيين من القدوم، وأن المنع حدث من قبل الحكومة الإيرانية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة فى السعودية ، أنه بالإمكان الحصول على تأشيرات الحج إلكترونيا من خلال إدخال بيانات حجاجهم باستخدام النظام الإلكترونى الموحد لحجاج الخارج.

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