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كرة يد - تعرف على الموعد النهائي لمباراة الزمالك والترجي.. والقنوات الناقلة

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كرة يد - تعرف على الموعد النهائي لمباراة الزمالك والترجي.. والقنوات الناقلة كرة يد - تعرف على الموعد النهائي لمباراة الزمالك والترجي.. والقنوات الناقلة

يلتقي نادي الزمالك مع نظيره نادي الترجي التونسي مساء اليوم في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

وتقام المباراة في دولة المغرب، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المغرب والسابعة والنصف بتوقيت .

وستذاع المباراة على قناة الرياضية المغربية عبر قمر العرب سات، والمباراة غير موجودة على قمر نايل سات.

وكان يد الزمالك قد تأهل إلى نهائي البطولة على حساب شقيقه هليوبوليس فى نصف النهائي بنتيجة 36 مقابل 31 .

الزمالك والترجي هو إعادة لمباراة كأس السوبر الإفريقية التي أقيمت قبل أيام وانتهت بفوز الفريق التونسي بعد مباراة درامية لم يحدد الكاف مصيرها بعد بإعادتها كما طلب الزمالك أو اعتماد نتيجتها.

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