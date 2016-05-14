خبر في الجول - مصطفى فتحي ينتظر تنفيذ ' وعد ' الزمالك

ينتظر مصطفى فتحي لاعب الزمالك الاجتماع مع مسؤولي النادي من أجل تنفيذ الوعد الذي حصل عليه بزيادة عقده.

وجدد مصطفى عقده في وقت سابق مع الزمالك حتى عام 2021 دون إملاء شروط.

ويشعر اللاعب بالضيق بسبب تأخر النادي في زيادة عقده الذي وعده به من قبل الرئيس مرتضى منصور.

وشارك مصطفى أساسيا في مباراة بتروجيت الأخيرة في الدوري المصري الممتاز والذي حضره مندوب من فريق بازل السويسري لمتابعته.

ويعتبر مصطفى هو ثالث هدافي الزمالك هذا الموسم في الدوري تسجيله 4 أهداف خلف محمود كهربا (8) وإيمانويل مايوكا (5) رغم أنه لا يلعب بصفة أساسية.