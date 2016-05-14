انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(0) الشرطة.. خطوة جديدة نحو الهبوط

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباريات الدوري المصري الممتاز السبت والتي تبدأ مع لقاء الدربي بين الداخلية واتحاد الشرطة.

ويحتل الداخلية المركز الثامن في المسابقة برصيد 41 نقطة.

أما الشرطة، فيقبع في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة، وأصبح قريبا جدا من الهبوط إلى الدرجة الثانية في ظل ابتعاده عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ15 بـ12 نقطة.

ويلتقي الفريقان في طقس حار جدا تحت آشعة الشمس الحارقة على ملعب كلية الشرطة بالعباسية في تمام الرابعة إلا ربع عصرا.

- انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق المباراة.

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثانيد. 46 عاصم سعيد يتقدم للداخلية من تصويبة قوية

نهاية المباراة