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3 ألوان فقط في عرض Stephane Roland البارحة

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3 ألوان فقط في عرض Stephane Roland البارحة 3 ألوان فقط في عرض Stephane Roland البارحة

مرة أخرى، يغوص المصمم الفرنسي المميز "ستيفان رولان "في متاهات الفن ليقدم لعاشقي الموضة قطعاً فنية في منتهى الجمال . يبهرنا هذا المصمم في كل عرض من عروضه برؤيته الخاصة للخياطة الراقية التي يضع فيها كل عشقه للمرأة ، فهو يسخر كل ما في الفن من زخم ومن جماليات ليترجمها في أزياء تعبر عن الأنوثة في كل تجلياتها .
الأزياء التي  قدمها البارحة في إطار أسبوع الموضة الفرنسية للخياطة الراقية، كانت تنبع أنوثة وأناقة من خلال الأقمشة الشفافة و الساتان الأسود الذي طغى على العرض و الذي يبرز جسم المرأة دون أي ابتذال ، ومن خلال التفاصيل الفنية التي طرز بها فساتين السهرة ، التي استوحاها هذه المرة من أعمال الفنان التشكيلي الاسباني فيلاسكاز Vélasquez والتي برزت خاصة على مستوى الياقات البيضاء اللون، وكأنها منحوتات ومثنيات " البلاسترون " الأسود plastrons plissés التي طرز بها الفساتين على مستوى الياقات والخصر وأسفل فساتين السهرة الطويلة.
برزت كل الأزياء التي قدمها "ستيفان رولان" دقة العمل والتحكم الرائع في كل التفاصيل ، واختيار 3 ألون: الأسود و الأزرق الليلي والأبيض فقط ليبرز كل هذه التفاصيل وهذه الدقة في العمل ، في نهاية العرض صرح لنا بقوله :" أردت عرضاً يبزز الأنوثة والدقة في العمل وعشقي الكبير للفن و للمرأة ".

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