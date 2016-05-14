ضبط عامل هارب من 5 أحكام وبحوزته طبنجة مسروقة بالفيوم

مراسل «ONA»

قادت الصدفة الأجهزة الأمنية، بالفيوم، للقبض على هارب من 5 قضايا شروع في قتل، وسلاح، وشيكات بدون رصيد، وبحوزته طبنجة مسروقة، من مديرية أمن القاهرة.وكان “محمد. س. ع”، 49 سنة، عامل بمديرية الزراعة بالفيوم، يقود سيارة ماركة كيا بدون لوحات معدنية، فاستوقفته أحد الأكمنة على طريق أطسا – الفيوم، وبفحص تحقيق الشخصية، تبين أنه هارب من أحكام في 5 قضايا، منها شروع في قتل وسلاح وشيكات بدون رصيد.

وبتفتيش السيارة، تم العثور على طبنجه ماركة “سي زد” 9 مليمتر، وتحمل أرقام 4150، وخزنتين معبأتين بطلقات نفس العيار، وبفحص أرقام الطبنجة، تبين أنه مبلغ بسرقتها من مديرية أمن القاهره، في يناير 2011.

تحرر المحضر رقم3689 مركز شرطة الفيوم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.