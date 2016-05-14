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حيل مجرّبة للتخلّص من البعوض

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السبت 14-05-2016 18:34

مع بداية الصيف، تكثر الحشرات الزاحفة والطائرة، لا سيما البعوض المزعج، خصوصاً أثناء النوم. وللتخلّص من البعوض، تفيد الطرق المجرّبة الآتية:

1- ازرعي نبات الـ"سيترونيلا" والنعناع والريحان والميرمية والزعتر بالقرب من النوافذ والأبواب وفي المداخل، لطرد البعوض.
2- أضيفي بضع قطرات من الليمون الحامض إلى زيت الكافور، وضعي الخليط في عبوة بخّاخ. ورشّي أنحاء الغرفة بالخليط.
3- أضيفي ملعقة صغيرة من القرفة إلى ليتر من الماء، وضعي الخليط في عبوة بخاخّ. ورشّي أنحاء الغرفة بالخليط.
4- اقطعي حبة الليمون الحامض إلى نصفين، وثبتي على سطح كل منها حبات القرنفل، وضعيها في طبق بالقرب من السرير.
5- أغلقي النوافذ والأبواب قبل أن يحلّ الظلام، لمنع دخول البعوض إلى الغرفة.

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سيدتي