حيل مجرّبة للتخلّص من البعوض

مع بداية الصيف، تكثر الحشرات الزاحفة والطائرة، لا سيما البعوض المزعج، خصوصاً أثناء النوم. وللتخلّص من البعوض، تفيد الطرق المجرّبة الآتية:

1- ازرعي نبات الـ"سيترونيلا" والنعناع والريحان والميرمية والزعتر بالقرب من النوافذ والأبواب وفي المداخل، لطرد البعوض.

2- أضيفي بضع قطرات من الليمون الحامض إلى زيت الكافور، وضعي الخليط في عبوة بخّاخ. ورشّي أنحاء الغرفة بالخليط.

3- أضيفي ملعقة صغيرة من القرفة إلى ليتر من الماء، وضعي الخليط في عبوة بخاخّ. ورشّي أنحاء الغرفة بالخليط.

4- اقطعي حبة الليمون الحامض إلى نصفين، وثبتي على سطح كل منها حبات القرنفل، وضعيها في طبق بالقرب من السرير.

5- أغلقي النوافذ والأبواب قبل أن يحلّ الظلام، لمنع دخول البعوض إلى الغرفة.