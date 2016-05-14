ماذا تفعل إذا "مسكت" النار فى جسمك.. لا تضع ثلجا ولا معجون أسنان

نظرا لارتفاع حرارة الجو التى قد نتج عنها نشوب عدد من الحرائق فى عدة مناطق مختلفة، نورد فى هذا التقرير ما يتطلبه الأمر من إسعافات أولية حال وقوع إصابة نتيجة احتراق الجلد.

فى هذا السياق يقدم الدكتور هانى الناظر- أستاذ الأمراض الجلدية، بعض الإسعافات الأولية التى يجب اتباعها فى حالة التعرض للحروق أيا كان درجته، وتتضمن هذه الإسعافات الآتى:

عدم وضع قطعة من الثلج على الحروق أو استخدام معجون الأسنان أو أى وصفات شعبية متداولة فى الأسواق كدهان، لأنها تؤدى إلى زيادة الالتهابات والشعور بالألم، وقد ينتج عنها بعض المضاعفات مثل ترك ندبات وعلامات بالجلد وحدوث مضاعفات شديدة.

يجب دهن الجلد على الفور عند التعرض للحروق بكريم الحروق، وبعد اتباع هذه الخطوات يتم نقل المريض إلى المستشفى إذا كانت الحروق شديدة، أما إذا كان الأمر بسيطا فيتم نقل المريض إلى طبيب متخصص فى علاج الحروق، مع ضرورة إعطائه أقراصا مسكنة للألم مثل الأسبرين.

- استخدام الماء البارد والمعجون فى الحروق يؤدى لزيادة الشعور بالألم

>

- "الدقيق والثلج ومعجون الأسنان".. من خرافات علاج الحروق

>