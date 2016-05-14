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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر ويطرأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح : شمالية شرقية  / 16 - 32 كم/ ساعة خلال النهار تصل 40 كم/ساعة على البحر تخف سرعتها تدريجيا خلال المساء والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية /10 - 28 كم/ ساعة بوجه عام.

   البحر .. مضطرب يصبح متوسط ليلا .. بارتفاع من قدمين إلى ثلاثة واربعة أقدام قرب الساحل ومن اربعة الى ستة وثمانية اقدام بالعمق يصبح من 3 الى 5 أقدام ليلا.
>                                   درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    36       26              85       25 .
> دبي                        37      27              90       30 .
> الشارقة                   38      25              85       30.
> عجمان                    37      25              85       35.
> أم القيوين                37       26             85        35 .
> رأس الخيمة             38       24             80        25 .
> الفجيرة                   42       35             70       20.
> العين                     39       26              60       20 .
> ليوا                       41      25               50       15 .
> الرويس                  37      27               80       20 .
> السلع                    36       25               75       25.
> دلما                      35      27               80       30 .
> طنب الصغرى          33      26               85       35 .
> طنب الكبرى            33      26               85       35 .
> أبوموسى               32       27               80       30.

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